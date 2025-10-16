An zwei Tagen in Folge: Polizei stoppt alkoholisierten 52-Jährigen

(wS/ots) Siegen 16.10.2025 | Am Mittwochnachmittag (15.10.2025) hat die Polizei in Siegen-Seelbach einen 52-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert am Steuer saß.

Den Beamten fiel der Mann im Bereich einer Tankstelle auf der Freudenberger Straße auf. Als der 52-Jährige die Polizisten entdeckte, flüchtete er. Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzte er die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Im Bereich seiner Wohnanschrift stellte er das Fahrzeug ab.

Den Polizisten fiel sofort ein starker Alkoholgeruch auf. Einen Test lehnte der Mann ab. Er zeige sich uneinsichtig und kam mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Ordnungshüter den Fahrzeugschlüssel sicher.

Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht mehr sicherstellen, da der 52-Jährige seine Fahrerlaubnis bereits am Dienstagnachmittag abgeben musste.

Auch in diesem Fall stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Bereich seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest zeigte ein deutliches Ergebnis. Auf der Wache wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen ermittelt nun das Verkehrskommissariat in Siegen.

Symbolfoto