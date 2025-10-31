Bach-Chor lädt zum „Vormittagschor“ ein – Neues Angebot startet am 13. November

(wS/bc) Siegen 31.10.2025 | Der Bach-Chor Siegen erweitert sein musikalisches Angebot: Ab dem 13. November 2025 lädt Kantor Peter Scholl zum neuen Vormittagschor ein. Gesungen wird immer donnerstags von 10.00 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus St.-Johann-Straße in Siegen.

Der Vormittagschor richtet sich an alle, die Freude am Singen haben – unabhängig von Vorkenntnissen, Chorerfahrung oder Alter. Auf dem Programm stehen geistliche Lieder, bekannte Chorsätze und Melodien aus unterschiedlichen Zeiten und Stilrichtungen. Willkommen ist jede Stimme – ob erfahren oder neu entdeckt.

„Wir möchten Menschen zusammenbringen, die gerne singen und den Vormittag in einer offenen, herzlichen Atmosphäre verbringen möchten“, sagt Peter Scholl. „Gemeinsames Singen verbindet Menschen auf besondere Weise.“

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bachchor.de.