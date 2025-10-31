FDP-Fraktion im Kreistag steht unter dem Motto: 100 % für unsere Heimat

(wS/fdp) Siegen 31.10.2025 | Die FDP stellt im neuen Kreistag sowohl den dienstältesten

Kreistagsabgeordneten als auch den dienstältesten Fraktionsvorsitzenden – und der ist

gerade einmal 52 Jahre alt: Guido Müller. Seit 2009 führt er die FDP-Fraktion und ist im

Kreistag für seine humorvollen und meist gut gelaunten Beiträge bekannt. Die Fraktion

sprach ihm nun erneut einstimmig das Vertrauen aus.

Auch sein bisheriger Stellvertreter Peter Hanke wurde einstimmig im Amt bestätigt. Er

verantwortet weiterhin insbesondere die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Controlling.

Neu im Fraktionsvorstand ist die Wilnsdorfer Sozialpolitikerin Simone Neuser, die künftig als

Geschäftsführerin den Bereich Politik übernimmt. Carsten Weiand aus Erndtebrück verstärkt

das Team als erfahrener Geschäftsführer für den Bereich Organisation.

Die Freien Demokraten sind künftig wieder mit drei – statt zuletzt zwei – Mandaten im

Kreistag vertreten und erhalten damit auch in allen wichtigen Ausschüssen Stimmrecht.

Mit ihrem Wahlprogramm unter dem Motto „100 Prozent für unsere Heimat“ setzt die

Fraktion klare Schwerpunkte. Dazu zählen der Einsatz für einen Krankenhausverbund und

eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Gründung eines Nationalparks Siegen-Wittgenstein

mit moderner touristischer Infrastruktur, die klare Bekenntnis zur dritten Talsperre mit

einem Dreiklang aus Redundanz, Naherholung und Energieversorgung sowie die

konsequente Digitalisierung der Kreisverwaltung – mit dem Ziel, dass niemand für

Behördengänge Urlaub nehmen muss.

Der neue Fraktionsvorstand der FDP im Kreistag Siegen- Wittgenstein konstituierte sich kürzlich, v. l.: Peter Hanke (Vizevorsitzender), Simone Neuser (Geschäftsführerin) und Guido Müller (Fraktionschef).

