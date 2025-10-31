FDP-Fraktion im Kreistag steht unter dem Motto: 100 % für unsere Heimat

(wS/fdp) Siegen 31.10.2025 | Die FDP stellt im neuen Kreistag sowohl den dienstältesten
Kreistagsabgeordneten als auch den dienstältesten Fraktionsvorsitzenden – und der ist
gerade einmal 52 Jahre alt: Guido Müller. Seit 2009 führt er die FDP-Fraktion und ist im
Kreistag für seine humorvollen und meist gut gelaunten Beiträge bekannt. Die Fraktion
sprach ihm nun erneut einstimmig das Vertrauen aus.
Auch sein bisheriger Stellvertreter Peter Hanke wurde einstimmig im Amt bestätigt. Er
verantwortet weiterhin insbesondere die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Controlling.
Neu im Fraktionsvorstand ist die Wilnsdorfer Sozialpolitikerin Simone Neuser, die künftig als
Geschäftsführerin den Bereich Politik übernimmt. Carsten Weiand aus Erndtebrück verstärkt
das Team als erfahrener Geschäftsführer für den Bereich Organisation.
Die Freien Demokraten sind künftig wieder mit drei – statt zuletzt zwei – Mandaten im
Kreistag vertreten und erhalten damit auch in allen wichtigen Ausschüssen Stimmrecht.
Mit ihrem Wahlprogramm unter dem Motto „100 Prozent für unsere Heimat“ setzt die
Fraktion klare Schwerpunkte. Dazu zählen der Einsatz für einen Krankenhausverbund und
eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Gründung eines Nationalparks Siegen-Wittgenstein
mit moderner touristischer Infrastruktur, die klare Bekenntnis zur dritten Talsperre mit
einem Dreiklang aus Redundanz, Naherholung und Energieversorgung sowie die
konsequente Digitalisierung der Kreisverwaltung – mit dem Ziel, dass niemand für
Behördengänge Urlaub nehmen muss.
Der neue Fraktionsvorstand der FDP im Kreistag Siegen- Wittgenstein konstituierte sich kürzlich, v. l.: Peter Hanke (Vizevorsitzender), Simone Neuser (Geschäftsführerin) und Guido Müller (Fraktionschef).
