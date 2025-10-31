(wS/hgm) Siegen 31.10.2025 | „Von wegen altes Eisen”: Unter diesem Motto hatte die Stadt

Siegen am vergangenen Freitagnachmittag zum neuen Musikkonzert für

Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren in die Weidenauer Bismarckhalle

eingeladen. Dieses in seiner Form neuartige Konzert war gewissermaßen eine

Ersatzveranstaltung für den bisherigen „Goldenen Herbst“, der jedoch – wie

mittgeteilt wurde – im nächsten Jahr wieder stattfinden soll. In diesem Rahmen

traten ab 16.00 Uhr die Siegerländer Bergknappen-Kapelle Niederschelden (Leitung:

Sven Hellinghausen) sowie der Männerchor 1888 Wilnsdorf (Dirigat: Michael

Bertelmann) auf.

„Kraftvolle Klänge und klare Stimmen“ waren also angesagt, und mit rund 250

Besucher/innen durfte sich der Veranstalter über ein volles Haus freuen. Beide

Klangkörper traten in zwei getrennten Blöcken auf, und der Wilnsdorfer Männerchor

machte mit einer schönen, sehr einfühlsamen Melodie den Auftakt. Dieser Chor zählt

mit zu den erfolgreichsten Chören im Siegerland und besteht zurzeit aus 40 Sängern

ab 25 Jahren. Zwischen 1978 bis 2022 erreichte er mehrmals den Meisterchortitel.

Ferner ist der traditionsreiche Chor Inhaber der Zelter-Plakette, die für besondere

Verdienste im Genre der Volksmusik vergeben wird.

Jens Kamieth, MdL und stellvertretender Bürgermeister von Siegen, sprach das

Grußwort: „Ein neues Konzept, ein neuer Stil“. Dieser „neue Baustein“ sei ein

„verbindendes Element“. Ähnlich äußerte sich auch Volker Reichmann vom

Seniorenbeirat der Stadt Siegen: „Ihr Senioren seid uns eine echte

Herzensangelegenheit. Bleiben Sie ein Stück des städtischen Miteinanders“ – Die

weiteren Vorträge des Chores, der buchstäblich die Rosinen aus dem Kuchen

pickte, wurden mit rhythmischen Klatschen begleitet.

Ein weiteres Grußwort sprach Armin Maxeiner vom Seniorenbeirat, der sich als

Bindeglied zwischen Senioren und der Stadt Siegen versteht. Für dessen sich

erweiterndes Tätigkeitsfeld (im Haus Herbstzeitlos) würde ein geeignetes Gebäude

gesucht; eine entsprechende Rückfrage sei bei den Fraktionen gestellt worden. Der

Beirat sei für fünf Jahre gewählt worden, aktuell werden weitere aktive Mitglieder

gesucht (was wohl in vielen Vereinen der Fall ist).

Inzwischen hatten sich die Sänger in Hochform gesungen, doch ihr Block war zu

Ende. Volker Reichmann munterte das Publikum, zu mehr Beifall auf: „Hätten Sie ein

bisschen kräftiger geklatscht, hätten die Sänger auch noch eine Zugabe gemacht“,

meinte er augenzwinkernd.

Mit Spannung wurde der Auftritt der Bergknappen-Kapelle erwartet. Bezeichnend

war, dass Sven Hellinghausen diesmal nicht den Taktstock schwang, sondern im

Orchester selbst mitspielte. Im Gegenzug hatte er selbst die Moderation

übernommen und erläuterte in gefälliger Form die einzelnen Stücke. Die

Bergknappen haben’s drauf, es kann ein breites Spektrum an Märschen, Polkas und

Walzer zum Vortrag: „Rauschende Birken“ als bekannter Klassiker, die

„Fuchsgraben-Polka“, der „Böhmische Traum“ und die Finkensteiner-Polka“ – um

nur einige zu nennen. Selbstverständlich fehlte auch der sehr populäre Marsch „Dem

Land Tirol die Treue“ nicht im Repertoire, und mit der „Anna-Polka“ sollte eigentlich

Schluss sein.

Doch wohl nicht so ganz: Ob des starken Applauses stimmte die Kapelle noch ihr

Traditionsstück „Glück Auf“ an, das mit dem Part „Ich bete an die Macht der Liebe“

beginnt. Und so freut man sich schon aufs nächste Jahr, wo wieder der „Goldene

Herbst“ vor der Tür stehen soll.



Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald