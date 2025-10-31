Großer Ski- und Adventsbasar am Sonntag, den 09.11.2024 im Autohaus Schneider

(wS/sf) Siegen 31.10.2025 | Am Sonntag, 09.11.2024, 11.00 Uhr laden das Autohaus Schneider in Weidenau und die Skifreunde Hüttental zum gemeinsamen Ski- und Adventsbasar ein. Bis 17.00 Uhr bietet sich den Besuchern neben einem großen Sortiment an Skier, Skibekleidung und -zubehör auch eine

Vielzahl von Ständen mit weihnachtlichen Dekorationen und Geschenkideen, die zum Stöbern und Kaufen einladen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Erbsensuppe und Würstchen,

Torten, Kuchen und Waffeln sowie warme und kalte Getränke runden das Angebot ab. Wie in den letzten Jahren wird im Sinne der Nachhaltigkeit auf Plastikgeschirr verzichtet und ein Geschirrmobil eingesetzt.

Bereits in bewährter Tradition organisieren die Skifreunde Hüttental den Skibasar. Angeboten werden Skier und Schuhe für Alpin, Langlauf und Snowboard, sowie Skioberbekleidung für Erwachsene und Kinder (ausgenommen Unterwäsche). Erwerben kann man ebenso folgendes Zubehör: Handschuhe, Helme, Skibrillen und Schlitten (keine Schlittschuhe).

Die Annahme der Artikel erfolgt am Samstag, den 08.11.2024, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr im Autohaus Schneider durch die Mitgliederinnen und Mitglieder der Skifreunde Hüttental. Im Rahmen der Vorsortierung unterstützen sie mit fachkundigem Rat bei der Preisfindung. Sie behalten sich vor, nicht gebrauchsfähige Ausrüstung und Gegenstände nicht anzunehmen.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikelformular zum

Selbstausfüllen, das auf der homepage www.skifreunde-huettental.de zum download

bereitsteht.

Der Verkauf findet am Sonntag, den 09.11.2024 zwischen 11.00 und 17.00 Uhr statt. Gerne

berät das Team der Skifreunde Hüttental die Besucher beim Kauf.

Nicht verkaufte Artikel können in der Zeit von 16.00 und 17.00 Uhr abgeholt werden.