„Blick in eine andere Welt – GWS-Mitglieder unterstützen Kinder auf Sansibar

(wS/gws) Siegen 31.10.2025 | Während wir uns in Deutschland oft über kleine Alltagsärgernisse beklagen, zeigt ein Blick über den Tellerrand, wie privilegiert wir tatsächlich leben. Das wurde einigen Mitgliedern des FC Grün-Weiss Siegen deutlich, als sie in den Herbstferien die Insel Sansibar in Ostafrika besuchten.

Schon im Vorfeld der Reise hatten die Vereinsmitglieder Kontakt zu Justin Muhammad aufgenommen, einem deutschsprachigen Tourguide vor Ort. Gemeinsam überlegten sie, wie man vor Ort helfen könnte. Die Antwort war eindeutig: Die Kinder auf Sansibar lieben Fußball – doch es fehlt an allem, was den Sport bei uns selbstverständlich macht. Trikots, Hosen, Schuhe und Bälle sind dort kaum vorhanden.

Kurzerhand startete der GWS einen Aufruf an seine Trainer, Teams und Mitglieder: Gesucht wurden gut erhaltene Fußballschuhe, Trikots und weiteres Equipment. Die Resonanz war beeindruckend. Mehr als 40 Trikots, dazu Hosen, Stutzen, Bälle, Ballpumpen und rund 20 Paar Fußballschuhe konnten gesammelt werden. Der Verein übernahm die Transportkosten, sodass die Spenden sicher bei der Kandwi Primary School auf Sansibar ankamen – einer staatlichen Schule mit über 1.100 Schülerinnen und Schülern.

„Die Freude der Kinder war riesig“, berichtete GWS Jugendtrainer Sebastian Prukop, der die Spenden persönlich übergab. „Es ist bewegend zu sehen, wie viel ein kleines Engagement hier bewirken kann.“

Doch nicht nur im sportlichen Bereich fehlt es an vielem. Auch im Schulalltag mangelt es an grundlegenden Dingen wie Heften, Stiften und Spitzer.

Wer helfen möchte, kann sich gerne beim Verein melden, dieser stellt dann im Nachfgang gerne den Kontakt zur Organisation her.“

Fotos: FC Grün-Weiss Siegen e.V.