Festhochamt mit dem Kammerchor Weidenau und Orgelmatinée am 9. November zum Kirchweihfest

(wS/hml) Siegen 31.10.2025 | Am 9. November singt der Kammerchor Weidenau im Hochamt um 9:45 Uhr zum Kirchweihfest St. Joseph, Weidenauer Straße und dem 50-jährigen Jahrestag der Heimatprimiz von Bischof Josef Clemens. In der Messe begleitet Michael Wurm (Attendorn) an der Orgel. Im Anschluss daran ab ca. 10:45 Uhr spielt Herr Wurm eine kurze Matinee mit Werken von Moritz Brosig und Charles Tournemire.

Danach können die Matinee-Besucher noch an dem Empfang anlässlich des Jubiläums im Pfarrheim St. Joseph teilnehmen.

Fotos: Helga Maria Lange