Besinnliche Adventszeit in der St. Peterskapelle Netphen

(wS/ne) Netphen 31.10.2025 | Auch in diesem Jahr lädt die St. Peterskapelle in Netphen wieder zu einer Reihe stimmungsvoller Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit ein. Vom 29. November bis zum 6. Januar erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, Andachten und besonderen musikalischen Momenten.

Musikalischer Auftakt und adventliche Besinnung

Den Beginn macht am Samstag, 29. November um 18 Uhr ein festlicher evangelischer Adventsgottesdienst mit Pfarrer Bernd Münker und dem Bläserensemble pro musica sakra.

In den darauffolgenden Tagen finden verschiedene Adventsmeditationen, Andachten und Gottesdienste beider Konfessionen statt, begleitet von Musikgruppen aus der Region.

Musikvielfalt und Chorklänge

Für musikalische Höhepunkte sorgen unter anderem:

Die Rothaarsteig Alphornsolisten (6. Dezember),

(6. Dezember), Der Gospelchor Go!Spirit mit seinem Vorweihnachtskonzert (7. Dezember),

mit seinem Vorweihnachtskonzert (7. Dezember), Das Akkordeon Orchester Siegerland (8. Dezember),

(8. Dezember), Der Ukrainische Chor Glocken UA Siegen (12. Dezember),

(12. Dezember), sowie der Meisterchor KlangWerk (21. Dezember).

Auch traditionelle Klänge kommen nicht zu kurz – etwa beim Zitherverein Edelweiß Brachbach (17. Dezember) oder bei der „Original Giebelwälder Holz- und Saitenmusi“ (20. Dezember).

Besondere Akzente

Ein maritimer Abend erwartet die Besucher am 18. Dezember, wenn der Seemannschor der Marinekameradschaft Siegerland unter Leitung von Galina Renner sein Programm „Weihnachten auf hoher See“ präsentiert.

Die Roratemesse am 19. Dezember mit Pfarrer i.R. Wolfgang Winkelmann und der Musikgruppe des Heimatvereins Netpherland rundet das geistliche Angebot ab.

Am 23. Dezember lädt Entertainer Gregor Kölsch zur fröhlichen Einstimmung auf Weihnachten mit Liedern zum Mitsingen ein.

Höhepunkt und Ausklang

Der Höhepunkt ist die ökumenische Christmette am Heiligabend um 22 Uhr, die mit traditionellen Weihnachtsliedern und der biblischen Weihnachtsgeschichte gefeiert wird.

Das Programm endet mit einem Epiphanias-Singen am 6. Januar, begleitet von Orgel und Bläsern.

Information

Alle Veranstaltungen finden in der St. Peterskapelle Netphen statt.

Der Eintritt ist – soweit nicht anders angegeben – frei; um Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit wird gebeten.