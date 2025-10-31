Tödliche Gewalttat in Siegen – 75-Jähriger stirbt in Wohnung, Tatverdächtiger festgenommen

(wS/red) Siegen 31.10.2025 | Ein tragisches Gewaltverbrechen hat am Freitagmittag die Siegener Innenstadt erschüttert. Gegen 12 Uhr wurde in einer Wohnung an der Ziegelwerkstraße ein 75-jähriger Mann tödlich verletzt. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen kam der Senior gewaltsam ums Leben – er soll nach ersten Erkenntnissen mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden sein.

Der Mann verstarb noch am Tatort. Umfangreiche Rettungsmaßnahmen konnten ihm nicht mehr helfen. Die Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung im Nahbereich ein, an der zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt waren.

In der Umgebung der Rosterstraße, Leimbachstraße, Wilhelm-Münker-Straße und der Ziegelwerkstraße herrschte über Stunden ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst. Auch die Feuerwehr Siegen war im Einsatz, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Die Ziegelwerkstraße wurde während der polizeilichen Maßnahmen im Bereich des Tatorts vollständig gesperrt.

Wenig später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts stellen. Er wurde in einem kleinen Feldweg, der als „Schuffel Wäg“ beschildert ist, aufgefunden, verletzt festgenommen und nach einer Erstversorgung vor Ort unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Die Mordkommission der Polizei Hagen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Auskünfte wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit nicht erteilen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Wir berichten nach.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

