Alter „Gasthof Hambloch“ droht einzustürzen – THW in Kreuztal-Krombach im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 01.11.2025 | Zurzeit (11 Uhr) ist das Technische Hilfswerk (THW) Siegen und Olpe in Kreuztal-Krombach im Einsatz. Grund hierfür: Das seit Jahren leerstehende, alte Fachwerkhaus – vielen noch als der frühere „Gasthof Hambloch“ bekannt – wurde in Teilen als einsturzgefährdet eingestuft.

Das Gebäude befindet sich an der Hagener Straße, am Kreisel, an dem es in Richtung Littfeld und Altenkleusheim geht. Aufgrund des Einsatzes kommt es dort aktuell zu Verkehrsbehinderungen – bitte fahren Sie vorsichtig!

Um eine Gefährdung für die Bevölkerung auszuschließen, sind die Einsatzkräfte derzeit vor Ort und treffen Sicherungsmaßnahmen.

Wir haben mit dem THW gesprochen – weitere Details folgen im Laufe des frühen Nachmittags auf wirSiegen.de.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de