Unbekannter stiehlt Senior 100 Euro aus Geldbörse – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 01.11.2025 | Am Donnerstagmittag (30.10.2025) ist es zu einem Trickdiebstahl in Geisweid gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 77-Jähriger gegen 12:00 Uhr in der Sparkasse „Am Klafelder Markt“, um Geld abzuheben. Anschließend ging er zurück zu seinem Auto. Als er bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, öffnete jemand seine Beifahrertür. Eine unbekannte männliche Person beugte sich in das Fahrzeug und bat, ein zwei Euro Stück zu wechseln. Der Senior holte seine Geldbörse hervor, um der Bitte nachzukommen. Später bemerkte er, dass 100 Euro fehlten.

Der 77-Jährige beschreibt den unbekannten Langfinger wie folgt:

- 40-50 Jahre - 170-175 cm groß - Südeuropäisches Aussehen - Kräftig - schwarze, kurze Haare - trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei warnt, wenn sie hilfsbereit sind, dann seien Sie trotzdem auf der Hut und behalten Ihr Geld und Ihre Geldbörse immer im Blick!

Symbolbild