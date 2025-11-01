Herzwoche in Siegen: Diakonie-Klinikum Jung-Stilling lädt zum Aktionstag und Podcast ein

(wS/dia) Siegen 01.11.2025 | Die Herzwoche des Diakonie Klinikums Jung-Stilling geht in die 15. Runde. Zum Thema „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ informieren klinische Experten am Dienstag, 11. November, 19 bis 21 Uhr, bei einem Vortragsabend in der Cafeteria des Siegener Krankenhauses (Wichernstraße 40, 57074 Siegen). Darüber hinaus spricht Professor Dr. Dursun Gündüz, Chefarzt der dortigen Kardiologie und Angiologie, in einem Podcast über die koronare Herzkrankheit und den Herzinfarkt. Zu hören ist die Folge ab sofort in gängigen Podcast-Bibliotheken wie Spotify, Audible oder Google Podcasts sowie auch auf der Herzwochen-Homepage des Diakonie Klinikums: www.herzwoche-jung-stilling.de.

Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland erleiden jährlich einen Herzinfarkt. Das lebensbedrohliche Ereignis entsteht, wenn der Herzmuskel aufgrund eines Gefäßverschlusses nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Zu Symptomen eines Herzinfarkts zählen unter anderem starke Schmerzen, ein Brennen oder auch ein Engegefühl hinter dem Brustbein, Unruhe und Angst. Im schlimmsten Fall kann ein Herz-Kreislauf-Stillstand eintreten.

Am Aktionstag der Herzwoche der Diakonie erhalten Interessierte in der Krankenhaus-Cafeteria praktische Ratschläge und Tipps, wie ein Herzinfarkt mit einem gesunden Lebensstil und dem Einsatz von Medikamenten verhindert werden kann. Moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Dursun Gündüz, Chefarzt Kardiologie und Angiologie, und Privatdozent Dr. Damir Erkapic, Chefarzt Kardiologie und Rhythmologie. Es referieren Marko Aleksic, Oberarzt und Leiter Herzkatheterlabor, und Dr. Werner Meyners, Leitender Oberarzt konservative Intensivmedizin. Die vier erfahrenen Kardiologen beantworten an dem Abend zudem persönliche Fragen der Besucher. Für die Teilnahme an dem Infoabend ist eine Anmeldung erwünscht. Diese kann im Fortbildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen vorgenommen werden – telefonisch unter 0271 / 333 6481 oder per E-Mail an fortbildung@diakonie-sw.de.

Die Aktionswoche findet in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung im Zuge der diesjährigen bundesweiten Herzwochen statt. Bei der Veranstaltung im Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus stellt die Herzstiftung umfangreiches und kostenloses Informationsmaterial zur Verfügung, welches auch über die Homepage der Herzstiftung bezogen werden kann unter www.herzstiftung.de/bestellung.

Freuen sich am Dienstag, 11. November, auf ihre Gäste im Diakonie Klinikum Jung-Stilling: Die Chefärzte Professor Dr. Dursun Gündüz (Mitte) und Privatdozent Dr. Damir Erkapic (links), die Oberärzte Dr. Werner Meyners und Marko Aleksic (von rechts) sowie Günter Nöll, ehrenamtlicher Beauftragter der Deutschen Herzstiftung.

Foto: Diakonie in Südwestfalen