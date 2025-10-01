News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Busfahrgast nach Notbremsung verletzt – Polizei sucht den Fahrer eines blauen VW Golf

1. Oktober 20256
(wS/ots) Siegen 01.10.2025 | Am gestrigen Dienstagmittag (30. September) ist ein Fahrgast eines Linienbusses bei einer Vollbremsung leicht verletzt worden.

Der Bus war gegen 11:30 Uhr auf der Straße Hainer Hütte aus Richtung Kaan kommend in Richtung Abzweig Giersberg unterwegs. In Höhe der Kreuzung Brüderweg/Hainer Hütte kam dem Omnibus ein blauer VW Golf entgegen. Der Golf-Fahrer, bei dem es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen älteren Mann gehandelt haben soll, bog an der Kreuzung nach links in den Brüderweg (Richtung Kaan) ab. Dabei missachtete er den Vorrang des Busses. Der 73-jährige Busfahrer musste eine Notbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern. Infolge dessen stürzte eine 55-jährige Frau im Bus und verletzte sich hierbei. Der Busfahrer hupte noch mehrmals, aber der Golf hatte diese Situation offenbar nicht registriert und fuhr weiter.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter bitten Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden. Ebenso wird der Fahrer des blauen Golfs gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Der Golf soll ein hannoverisches Kennzeichen (H-) gehabt haben. Neben dem Fahrer soll noch eine Beifahrerin im Fahrzeug gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
