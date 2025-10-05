Dachstuhlbrandmeldung in Wilnsdorf entpuppt sich als technischer Defekt

(wS/red) Wilnsdorf 05.10.2025 | Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr wurde die Feuerwehr Wilnsdorf zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in der Fortunastraße alarmiert.

Die Meldung sorgte zunächst für besondere Besorgnis: Betroffen schien das Wohnhaus einer Einsatzkraft der Feuerwehr selbst zu sein. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Dachstuhlbrand vorlag.

Ein Defekt im Bereich des Dachständers hatte zu einem deutlich hörbaren Knistern und sporadischen kleinen Lichtblitzen geführt. Eine aufmerksame Fußgängerin bemerkte die ungewöhnlichen Geräusche beim Einspeisen des Stroms und setzte umgehend den Notruf ab.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, darunter TLF 4000, HLF 20, DLAK 23/12 und ELW 1. Nach der ersten Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Der nachalarmierte Energieversorger kümmerte sich im Anschluss um die Störungsbehebung.

Der Einsatz wurde schnell und professionell abgearbeitet. Personen kamen nicht zu Schaden.

