Kartenvorverkauf hat begonnen: Neues Musikkonzert für Seniorinnen und Senioren in der

(wS/si) Siegen 05.10.2025 | „Von wegen altes Eisen“: Unter diesem Motto lädt die Stadt Siegen am Freitag, 24. Oktober, zum neuen Musikkonzert für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren ein. Dabei treten ab 16.00 Uhr die Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden sowie der Männerchor 1888 Wilnsdorf in der Bismarckhalle auf. Die neue Veranstaltung findet in diesem Jahr anstelle des bekannten Formats „Der goldene Herbst“ statt.

Eintrittskarten können ab sofort in den Siegener Bürgerbüros Rathaus Siegen, Weidenau und Geisweid sowie vormittags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Familienbüro Weidenau, Weidenauer Straße 160, erworben werden. Der Eintrittspreis beträgt 6,00 Euro. Inhaberinnen und Inhaber des Siegener Ausweises und der Ehrenamtskarte erhalten unter Vorlage eine Freikarte in den Siegener Bürgerbüros.

Außerdem ist eine verbindliche Reservierung bei Gabriele Wiecker von der Geschäftsstelle Beiräte ,Telefon (0271) 404-2202/ E-Mail seniorenservice@siegen.de, möglich. Restkarten sind auch am Veranstaltungstag vor Ort erhältlich.

Die Bismarckhalle ist am Veranstaltungstag ab 15.00 Uhr geöffnet. Getränke können vor Ort erworben werden.