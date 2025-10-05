Einladung zur 21. Interkulturellen Seniorenbegegnung in Siegen

(wS/red) Siegen 05.10.2025 | Am kommenden Samstag, den 11. Oktober 2025, um 15:00 Uhr, findet die 21. Interkulturelle Seniorenbegegnung im Spanischen Zentrum, St.-Michael-Straße 3, 57072 Siegen, statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet bei Kaffee und Kuchen ein abwechslungsreiches Programm. Für musikalische Höhepunkte sorgen Daniel Rivas López, Bratschist der Philharmonie Südwestfalen, und Yoshie Saito. Außerdem tritt der ukrainische Kinderchor auf.

Ein weiterer Programmpunkt ist der Vortrag von C. Tolak zum Thema „Sensible Altenpflege“, der wichtige Impulse für die Betreuung älterer Menschen gibt.

Durch die Veranstaltung führt der Organisator Alfonso López García. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen sind per E-Mail an sp.ge.sie@web.de oder telefonisch unter 0157 3051639 möglich.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen inspirierenden Nachmittag in freundschaftlicher Atmosphäre.