Neuer Kicker für die Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/rrt) Siegen 05.10.2025 | Große Freude in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Kinderklinik Siegen: Das Rapid-Relief-Team (RRT) hat in dieser Woche einen brandneuen Tischkicker gespendet.

Der bisherige Kicker war bereits in die Jahre gekommen – umso größer ist die Begeisterung der jungen Patientinnen und Patienten, die nun wieder mit viel Freude „kickern“ können.

Warum das RRT die DRK-Kinderklinik unterstützt, erklärte Christian Schröder bei der Spendenübergabe: „Uns ist wichtig, eine Kinderklinik direkt vor der Haustür zu haben – und die wertvolle Arbeit hier zu unterstützen.“ Gemeinsam mit seinen Kollegen Rolf Wells und Angus Otto brachte er die Neuanschaffung persönlich auf den Siegener Wellersberg.

„Jeder von uns hat schon einmal mit den eigenen Kindern Zeit in der Klinik verbracht. Da wollten wir etwas zurückgeben“, ergänzten die beiden unisono. „Mit der Spende wollen wir Danke sagen und zeigen, wie sehr wir die Arbeit der Mitarbeiter schätzen.“

Ein herzliches Dankeschön an das gesamte RRT-Team für diese großzügige Geste, die den jungen Patientinnen und Patienten viele fröhliche Momente bescheren wird, betonte Tanja Bauschert im Namen der Klinikleitung.

Foto: RRT