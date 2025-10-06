Polizei zieht gemischtes Zwischenfazit zur Mudersbacher Kirmes

(wS/ots) Mudersbach 06.10.2025 | Nach den ersten drei Veranstaltungstagen der Mudersbacher Kirmes zieht die Polizei Betzdorf ein gemischtes Fazit. Das Festzelt war gut besucht, die Stimmung überwiegend positiv. Wegen des wechselhaften Wetters war der Außenbereich allerdings deutlich weniger frequentiert als in den Vorjahren. Die Polizei war während der gesamten Kirmestage mit Fuß- und Fahrzeugstreifen sichtbar präsent. Während die meisten Besucherinnen und Besucher friedlich feierten, kam es vor allem in den Nächten von Donnerstag und Samstag zu Vorfällen, die ein Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich machten.

Auseinandersetzungen in der Donnerstagnacht

Am späten Donnerstagabend wurde gegen 0.45 Uhr ein junger Mann im Bereich des Abreiseverkehrs auffällig, indem er laut schrie und pöbelte. Nachdem er auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv wurde, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Seine alkoholisierten Begleiter reagierten darauf mit verbalen und körperlichen Angriffen gegen die Polizei.

Rund um die Einsatzstelle sammelten sich weitere Festbesucher, die die Situation filmten und versuchten, die Maßnahmen der Polizei zu behindern. Beleidigende Rufe aus der Menge heizten die Lage zusätzlich an. Erst durch die Unterstützung weiterer Kräfte aus Altenkirchen, Hachenburg und Siegen konnte die Lage beruhigt und die vier Hauptstörer abgeführt werden. Dabei kamen Diensthund, Pfefferspray und Einsatzstock zum Einsatz. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbeteiligte durch den Reizstoffeinsatz in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ruhiger Freitag – mehrere Vorfälle am Samstag

Der Freitag verlief aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle.

Am Samstag kam es jedoch bereits am frühen Abend zu einer Auseinandersetzung neben dem Kirmesgelände: Eine junge Frau wurde durch den Wurf einer Glasflasche leicht verletzt. Ihr Freund bedrohte den Täter daraufhin mit Pfefferspray, woraufhin dieser einen Teleskopschlagstock zog. Die Polizei, unterstützt vom Sicherheitsdienst, konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Beide Männer erhielten Platzverweise, die Waffen wurden sichergestellt.

Im weiteren Verlauf des Abends traf die Polizei auf zwei Männer, die bereits am Donnerstag beteiligt gewesen waren. Sie verhielten sich diesmal friedlich, wurden aber nach dem Fund kleiner Mengen Haschisch und rezeptpflichtiger Schmerzmittel vom Festgelände begleitet.

Nach Ende der Zeltveranstaltung kam es in der Nacht zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Eine größere Personengruppe musste vom Festgelände gedrängt werden. Ein junger Mann schlug einen anderen Festbesucher ins Gesicht, der anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der Angreifer, der bereits im Zelt aufgefallen war, wurde mit knapp zwei Promille zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Polizei lobt überwiegend friedliche Feier

Trotz der Vorfälle bewertete die Polizei den bisherigen Verlauf der Kirmes insgesamt als friedlich. Der Großteil der Besucherinnen und Besucher verhielt sich besonnen. Die Auseinandersetzungen seien in erster Linie auf übermäßigen Alkoholkonsum einzelner Personen zurückzuführen gewesen. Durch das konsequente Einschreiten der Einsatzkräfte seien weitere Eskalationen verhindert worden.

Symbolfoto