Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Fellinghausen und Dahlbruch

(wS/ots) Hilchenbach – Kreuztal 06.10.2025 | Am vergangenen Wochenende hat es im Kreisgebiet zwei Einbrüche in Wohnhäuser gegeben.

Zwischen Freitag (3. Oktober) und Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Loher Wald“ in Hilchenbach-Dahlbruch.

Sie schlugen eine Glastür ein und durchsuchten diverse Räume im Inneren desHauses. Ob sie dabei auch Beute machten, ist aktuell noch unklar.

Im gleichen Zeitraum war ein Wohnhaus in der Landstraße in Fellinghausen betroffen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam in das Innere des Hauses ein und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Wie im ersten Fall ist auch hier bislang unklar, ob die Täter Gegenstände entwendet haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

