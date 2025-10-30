DRK-Kinderklinik Siegen dankt 49 Jubilaren für deren langjähriges Engagement

(wS/drk) Siegen 30.10.2025 | Schon traditionell immer Mitte November ehrt die Betriebsleitung der DRK-Kinderklinik Siegen ihre Jubilare unter den Mitarbeitenden mit einer Feier-stunde und kleinen Geschenken im Bistro Max. Geschäftsführer Fred Josef Pfeiffer und die Betriebsratsvorsitzenden Svenja Jascke und Bert Hesse dankten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit 20 und mehr Jahren ihre Arbeit für das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Region tun.

Beate Kolodzig wurde für beeindruckende 45 Jahren Dienstzeit prämiert, Karin Meyer, Birgit Kreutz und Brigitte Pies für ihr 40. Jubiläum. Außerdem feierten sieben Kolleginnen und zwei Kollegen das 35-jährige Dienstjubiläum, acht Kolleginnen und zwei Kollegen ihre 30-jährige Firmenzugehörigkeit, elf Frauen und ein Mann ihr 25-jähriges Jubiläum und 14 Mitarbeiterinnen die 20-jährige Zugehörigkeit zur DRK-Kinderklinik Siegen oder deren Tochter-gesellschaften.

„Es ist schön zu sehen, wie viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits so viele Jahre ihres Berufslebens bei uns sind. Dies ehren wir gerne im Rahmen einer kleinen Feier, um sich symbolisch für den langjährigen Einsatz zu bedanken“, so Klinik-Geschäftsführer Fred Josef Pfeiffer im Rahmen der Feier im Bistro Max. „Die Kolleginnen und Kollegen verfügen über breite Expertisen in vielen unterschiedlichen Bereichen und eine hohe Motivation, was für uns als hochspezialisierte Einrichtung unverzichtbar ist. Wir wissen das sehr zu schätzen.“ Der Betriebsratsvorsitzende Bert Hesse ergänzte: „Ein herzliches Dankeschön auch seitens des Betriebsrates. Wir freuen uns über eine Rekordzahl an Jubilarinnen und Jubilaren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist diese Treue heutzutage keine Selbstverständlichkeit, aber eine umso dringlichere Notwendigkeit, um den Betrieb unserer Kinderklinik rund um die Uhr sicherzustellen. Für die treue Mitarbeit vielen, vielen Dank!“

Kinderklinik Jubilare 2025, von links: Betriebsratsvorsitzender Bert Hesse, Stellvertretende Pflegedirektorin Corinna Lemberg, Pflegedirektorin Janna Schirdewan, Beate Kolodzig, Geschäftsführer Fred Josef Pfeiffer und Karin Meyer