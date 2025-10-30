Autofahrer übersieht Radfahrer und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 30.10.2025 | Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht aktuell einen Autofahrer, der nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag (23.10.2025) in Siegen geflüchtet ist.

Gegen 16:40 Uhr war ein 33-jähriger Radfahrer auf der Wiesenstraße in Richtung Kirchweg unterwegs. Ein noch unbekannter PKW-Fahrer fuhr plötzlich auf die Fahrbahn, weshalb der E-Bike-Fahrer ausweichen musste. Dabei stürzte er.

Als der 33-Jährige den Autofahrer zur Rede stellen wollte, gab dieser zunächst Gas und fuhr auf den Radfahrer zu. Dann bremste er, legte den Rückwärtsgang ein und prallte gegen den geparkten PKW eines 72-Jährigen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Ein grauer SUV-Fahrer hielt nach dem Unfall an und sprach mit dem Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hatte er den Unfall beobachtet.

Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Ford Transit gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den Fahrer des grauen SUV, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto