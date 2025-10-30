„Familienfreundliche Kommune 2025“ NRW-Familienministerin überreichte Siegerurkunde an Stadt Siegen

(wS/si) Siegen 30.10.2025 | Die Landesregierung hat jetzt (Dienstag, 28. Oktober 2025 ) im Rahmen der offiziellen Preisverleihung in Düsseldorf die Stadt Siegen als eine von nur vier NRW-Kommunen als „Familienfreundliche Kommune 2025“ ausgezeichnet. Preiswürdig war der Jury das städtische Familienbüro in Weidenau, das niedrigschwellige Beratung und vielfältige Unterstützung direkt vor Ort bietet.

Bürgermeister Steffen Mues nahm die Siegerurkunde aus der Hand von Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, entgegen. Sie gratulierte dem städtischen Team aus Siegen im Rahmen einer Feierstunde: „Wir wollen mit der Auszeichnung die Projekte der engagierten Kommunen in ganz Nordrhein-Westfalen bekannt machen und das Engagement vor Ort würdigen.“ Aus Siegen mit dabei waren Susanne Wüst-Dahlhausen, Leiterin des

Familienbüros, Dr. Andreas Matzner, Leiter der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, ein

Team des Familienbüros mit Daniela Hilgendorff, Julia Alken und Petra Liman sowie Jens

Kamieth als heimischer Landtagsabgeordneter.

Eine unabhängige Jury aus Vertretungen des Familienministeriums, der Wissenschaft, Familienverbänden und der Prognos AG hatte die vier Preisträger-Kommunen ausgewählt.

Jede der vier Gewinner-Kommunen erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro, um weitere familienpolitische Maßnahmen vor Ort umzusetzen. Bürgermeister Steffen Mues nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn die hat sich Siegen als familienfreundliche Stadt verdient. Sie ist eine Anerkennung der jahrzehntelangen Aufbauarbeit im Bereich Familienförderung.“ Die Stadt Siegen hatte die Jury mit einem modernen, familienfreundlichen Umfeld beeindruckt, das Familien durch das Familienbüro in Weidenau niedrigschwellige Beratung und Unterstützung direkt vor Ort bietet.

Das Familienbüro gehörte zu den ersten in Nordrhein-Westfalen und ist seit März 2024 mit neuen Räumen an der Weidenauer Straße 158 und 160 im Einkaufszentrum angesiedelt. Als Fachstelle bietet das Familienbüro unter anderem „Willkommensbesuche“ im Rahmen der Frühen Hilfen, einen Lotsendienst in Kinderarztpraxen, gesundheitsorientierte Familienbegleitung, Elterncafés, Hilfestellung bei Fragen rund um Schwangerschaft, Kinderbetreuung und finanzielle Unterstützung oder Angebote direkt in den Stadtteilen.



Familienministerin Josefine Paul (l.) überreichte Bürgermeister Steffen Mues und dem Team aus Siegen die Siegerurkunde als „Familienfreundliche Kommune 2025“. Foto: R. Oberhäuser | MKJFGFI