Neue Bereichsleiterin Privatkundengeschäft Omnikanal bei der Volksbank in Südwestfalen

(wS/vob) Siegen 30.10.2025 | Lavinia Heße leitet den neu strukturierten Bereich Privatkundengeschäft Omnikanal der Volksbank in Südwestfalen.

Ergänzend zu den digitalen und medialen Vertriebseinheiten der Volksbank übernimmt sie nun zusätzlich Verantwortung für die Vermögensbetreuung und die Wohnfühlberatung. Diese standen bislang unter der Leitung von Stefan Ohrmann, der sich nach über vier Jahrzehnten Tätigkeit im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet hat.

Mit der neuen Struktur bündelt die Volksbank in Südwestfalen ihre Aktivitäten im Privatkundengeschäft künftig in zwei Bereichen: im Privatkundengeschäft Omnikanal und Privatkundengeschäft Filialen. Letzterer wird von Bernd Schöler geleitet. Ziel ist es, die Beratungskompetenz kanalübergreifend weiterzuentwickeln und Kundenbedürfnisse flexibel und modern zu bedienen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinen Teams die Weiterentwicklung unseres Privatkundengeschäfts über alle Kanäle hinweg voranzutreiben“, betont Lavinia Heße. „Omnikanal bedeutet für uns, Kundinnen und Kunden an jedem Kontaktpunkt mit einem starken Leistungsversprechen zu begegnen – persönlich, medial und digital. Dafür steht unser ganzes Team.“

„Mit Lavinia Heße übernimmt eine erfahrene Führungskraft, die das Haus und

seine Strategie seit vielen Jahren prägt. Sie steht für Kundenorientierung,

Innovationskraft, genossenschaftliches Banking und eine moderne, partizipative

Führungskultur. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in ihrer erweiterten

Verantwortung“, erklärt Roland Krebs, Vorstandssprecher der Volksbank in

Südwestfalen.

Stefan Ohrmann, der über Jahrzehnte das Privatkundengeschäft der Volksbank in Südwestfalen prägte und in Werdohl eng mit der Region verbunden ist, wurde vom Vorstand mit lobenden Worten in den Ruhestand verabschiedet.

„Wir danken Herrn Ohrmann herzlich für sein großes Engagement, seine Kompetenz und seine Verbundenheit zur Volksbank. Mit ihm verlässt uns ein echtes Urgestein, das sich um die Entwicklung Volksbank in unserer Region verdient gemacht hat“, sagt Roland Krebs.



Zur Person: Lavinia Heße

Die Bankbetriebswirtin ist seit 2005 im Haus tätig. Nach Stationen im Marketing und Vertriebsmanagement übernahm sie 2014 die Bereichsleitung Vertriebsmanagement und 2018 den neu gegründeten Bereich Digitalbank. Seit 2017 ist sie Prokuristin der Volksbank in Südwestfalen.







