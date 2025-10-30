Nachtwächterführungen im Alten Flecken Freudenberg

(wS/fw) Freudenberg 30.10.2025 | Der Verein Freudenberg WIRKT e.V. lädt in der dunklen Jahreszeit wieder zu unterhaltsamen abendlichen Führungen durch die Altstadt ein.

Begleiten Sie unsere Nachtwächter Frieder und Richard, wenn sie sich mit Hellebarde, Horn und Lampe auf ihren abendlichen Rundgang durch die verwinkelten Gassen der historischen Fachwerkstadt begeben. Kennen Sie schon die Geschichten über den Kriegskassenraub und wissen Sie, wo noch heute der ein oder andere Taler zu finden ist?

Wofür steht der Wilde Mann und wo versteckt er sich?



Reisen Sie mit uns bis zurück ins Mittelalter und erfahren Sie dabei allerlei Wissens- und Bemerkenswertes über den Alten Flecken und seine Bewohnerinnen und Bewohner.



Um Anmeldung wird gebeten!

Termine: November: 07.11. | 21.11.

Dezember 05.12. | 19.12.

Januar 16.01. | 30.01.

jeweils freitags um 19 Uhr

Treffpunkt: Evangelische Kirche, Krottorfer Str. 19a

Dauer: ca. 1 ½ – 2 Stunden

Kosten: 5,00 €/Person, zahlbar vor Ort

Anmeldung: Geschäftsstelle Freudenberg WIRKT e.V.

Tourist-Information, Kölner Str. 1

Telefon 02734-43164

E-Mail: tourist@freudenberg-stadt.de

Max. 20 Teilnehmende/Führung

Gruppenführungen zu Wunschterminen können ebenfalls gebucht werden. Dauer: ca. 1 ½

Stunden. Kosten: 50,00 € pro Gruppe.

Der Verein Freudenberg WIRKT e.V. wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erlebnisreichen Aufenthalt!

Foto: Archiv wirSiegen.de