Eine Woche vermisst: 21-Jähriger ist wieder da

20. Oktober 20252
(wS/ots) Bad Laasphe 20.10.2025 | Vor gut einer Woche ist auf der Polizeiwache in Bad Laasphe ein 21-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Der Mann hatte am Samstag (11.10.2025) seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen.

In den darauffolgenden Tagen setzte die Polizei unter anderem einen Mantrailer zur Suche nach dem Vermissten ein. Außerdem erfolgte eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des 21-Jährigen. Alle Hinweise, die bei der Kriminalpolizei eingingen, wurden erfolglos bearbeitet.

Gestern Morgen (19.10.2025) gab es die Entwarnung. Der Mann kehrte wohlauf zu seiner Wohnanschrift zurück.

