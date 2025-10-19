Einsatz unter realistischen Bedingungen: Hilchenbacher Einsatzkräfte und DLRG trainieren Hand in Hand

(wS/red) Hilchenbach 19.1.2025 | Am Samstag, den 25. Oktober 2025, um 15.00 Uhr, findet die gemeinsame Herbstabschlussübung der Löschgruppen Hilchenbach und Dahlbruch der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach sowie der DLRG statt. Übungsort ist das Gelände der Schraubenfabrik Wilhelm Schumacher GmbH, Am Preist 5 in Hilchenbach.

Bei der groß angelegten Einsatzübung sollen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ihr Zusammenspiel trainieren. Neben der Brandbekämpfung und Menschenrettung werden auch die technische Hilfeleistung sowie die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und DLRG geprobt.

Ziel der Herbstabschlussübung ist es, die Einsatzbereitschaft aller beteiligten Kräfte zu überprüfen, die Kommunikation zu verbessern und die Kameradschaft zwischen den Einheiten zu stärken.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Übung zu verfolgen. Für Interessierte bietet die Feuerwehr nach Abschluss der Übung kurze Erläuterungen zu den Abläufen und zur Arbeit der Hilchenbacher Wehr an.