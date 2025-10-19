News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Netphila 2025 – Briefmarken- und Münzen-Börse in Netphen

19. Oktober 20257
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/tn) Netphen 19.10.2025 | Am Samstag, den 8. November 2025 findet von 10.00 bis 14.00 Uhr die Netphila – eine Briefmarken- und Münzen-Börse – in der der Georg-Heimann-Halle, Jahnstraße 9 in 57250 Netphen, statt.

Die Briefmarkenfreunde Netphen e.V. , die Briefmarkensammler Olpe e.V. und der Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V. richten diese Veranstaltung wieder gemeinsam aus.

Alle Sammler und Besucher erwartet ein großes Angebot an Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten sowie Ansichtskarten. Die Veranstalter gehen davon aus, dass – wie im Vorjahr – Händler und Besucher aus einem Umkreis von über 100 km anreisen werden.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird durch den Veranstaltungsleiter Harald Gündisch und sein Küchenteam bestens gesorgt. Der Siegener Verbandsprüfer für Briefmarken und Münzen des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. (VP) Thilo Nagler steht an diesem Tag für die philatelistische und numismatische Bewertung zur Verfügung und gibt Tipps für eine Veräußerung von Briefmarken- und Münz-Sammlungen.

Der Eintritt ist wie immer frei.

Verkaufs- und Tauschtische werden gegen Voranmeldung zu je 5,00 Euro vermietet. Aufbau ab 9.00 Uhr, Einlass für Besucher ab 10.00 Uhr.

Nähere Informationen sind erhältlich bei Harald Gündisch, Kettelerstr. 36, 57250 Netphen, Email: ha-qua@web.de, Tel. 0 27 38 – 69 18 77 oder 01 75 – 19 40 62 4.

Fotos: Thilo Nagler

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2025: Abschluss mit dem HauBerg-Lauf am 25.10.2025 in Helberhausen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten