Netphila 2025 – Briefmarken- und Münzen-Börse in Netphen

(wS/tn) Netphen 19.10.2025 | Am Samstag, den 8. November 2025 findet von 10.00 bis 14.00 Uhr die Netphila – eine Briefmarken- und Münzen-Börse – in der der Georg-Heimann-Halle, Jahnstraße 9 in 57250 Netphen, statt.

Die Briefmarkenfreunde Netphen e.V. , die Briefmarkensammler Olpe e.V. und der Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V. richten diese Veranstaltung wieder gemeinsam aus.



Alle Sammler und Besucher erwartet ein großes Angebot an Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten sowie Ansichtskarten. Die Veranstalter gehen davon aus, dass – wie im Vorjahr – Händler und Besucher aus einem Umkreis von über 100 km anreisen werden.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird durch den Veranstaltungsleiter Harald Gündisch und sein Küchenteam bestens gesorgt. Der Siegener Verbandsprüfer für Briefmarken und Münzen des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. (VP) Thilo Nagler steht an diesem Tag für die philatelistische und numismatische Bewertung zur Verfügung und gibt Tipps für eine Veräußerung von Briefmarken- und Münz-Sammlungen.



Der Eintritt ist wie immer frei.

Verkaufs- und Tauschtische werden gegen Voranmeldung zu je 5,00 Euro vermietet. Aufbau ab 9.00 Uhr, Einlass für Besucher ab 10.00 Uhr.

Nähere Informationen sind erhältlich bei Harald Gündisch, Kettelerstr. 36, 57250 Netphen, Email: ha-qua@web.de, Tel. 0 27 38 – 69 18 77 oder 01 75 – 19 40 62 4.

Fotos: Thilo Nagler