Eingeschränkte Erreichbarkeit im Rathaus Kreuztal am 27.10.2025

(wS/kr) Kreuztal 22.10.2025 | Wegen einer Fortbildungsveranstaltung am Montag, 27.10.2025, sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreuztaler Rathauses an diesem Tag nicht zu erreichen.



Das Gewerbeamt ist daher ganztägig nicht besetzt; das Sozialamt ist am Nachmittag geschlossen.

Rathaus Kreuztal







