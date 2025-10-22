News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Eingeschränkte Erreichbarkeit im Rathaus Kreuztal am 27.10.2025

22. Oktober 20256
(wS/kr) Kreuztal 22.10.2025 | Wegen einer Fortbildungsveranstaltung am Montag, 27.10.2025, sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreuztaler Rathauses an diesem Tag nicht zu erreichen.

Das Gewerbeamt ist daher ganztägig nicht besetzt; das Sozialamt ist am Nachmittag geschlossen.

Rathaus Kreuztal

