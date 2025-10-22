Eingeschränkte Erreichbarkeit im Rathaus Kreuztal am 27.10.2025

(wS/kr) Kreuztal 22.10.2025 | Wegen einer Fortbildungsveranstaltung am Montag, 27.10.2025, sind einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreuztaler Rathauses an diesem Tag nicht zu erreichen.
Das Gewerbeamt ist daher ganztägig nicht besetzt; das Sozialamt ist am Nachmittag geschlossen.
Rathaus KreuztalWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!