„Wie ist Siegen unterwegs?“ Stadt Siegen startet Mobilitätsbefragung

(wS/si) Siegen 22.10.2025 | Wie bewegen wir uns in Siegen fort? Welche Verkehrsmittel nutzen wir und wie lange sind wir jeden Tag unterwegs? Um auf diese und weitere Fragen eine Antwort zu erhalten, startet die Stadt Siegen am Montag, 27. Oktober 2025, eine Befragung zum Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger.

Alle Menschen, die in Siegen leben, arbeiten oder unterwegs sind, sind eingeladen, sich bis einschließlich Sonntag, 7. Dezember 2025, an der Befragung zu beteiligen und damit wichtige Erkenntnisse zur Mobilität in Siegen zu liefern. Dabei stehen vor allem Gewohnheiten und Bedürfnisse im Mittelpunkt. Neben dem eigenen Mobilitätsverhalten können Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ihre Meinung zur Verkehrssituation in Siegen mitteilen. Die Informationen und Daten sollen als Grundlage für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur dienen. „Mithilfe der Daten können Verkehrsströme und Mobilitätsbedürfnisse präziser erfasst, bewertet und in zukünftigen Planungsprojekten berücksichtigt werden“, erklärt Larena Kühnel von der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung. So könnten maßgeschneiderte Lösungen gefunden und letztlich der Verkehr insgesamt verbessert werden, so Kühnel: „Nur durch eine große Beteiligung können Ergebnisse entstehen, die etwas bewegen.“

Die Befragung erfolgt anonym und kann über die städtische Homepage unter www.siegen.de/mobilitaetsbefragung aufgerufen werden. Darüber hinaus liegen in den Rathäusern Siegen, Weidenau und Geisweid ab Montag, 27. Oktober, Fragebögen in Papierform bereit. Diese können vor Ort am Empfang abgeholt und auch dort wieder abgegeben werden.

Teilnehmen können Personen ab sechs Jahren. Die Durchführung der Befragung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Bernard Gruppe. Für Fragen oder Unterstützung beim Ausfüllen der Umfrage stehen Philipp Merholz von der Bernard Gruppe (E-Mail: philipp.merholz@bernard-gruppe.com) sowie Larena Kühnel von der städtischen Abteilung Straße und Verkehr (E-Mail: l.kuehnel@siegen.de) zur Verfügung.

Rathaus Siegen