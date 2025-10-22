Staatssekretär zu Gast im Familienbüro – Stadt Siegen gewinnt Landespreis als „Familienkommune 2025“

(wS/si) Siegen 22.10.2025 | Die Stadt Siegen ist offiziell „Familienkommune 2025“: Die NRW-Landesregierung zeichnet das städtische Familienbüro für seine niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Familien, Eltern und Kindern vor Ort aus. Das Familienbüro hatte am Landeswettbewerb teilgenommen und erhält den Preis für sein vorbildliches Engagement und innovatives familienpolitisches Projekt – als eine von landesweit nur vier Kommunen!

Noch vor der offiziellen Preisverleihung in Düsseldorf nächste Woche besuchte gestern (Dienstag, 21. Oktober 2025) Lorenz Bahr, NRW-Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration, das Familienbüro in Weidenau. Schon der gut erreichbare Standort im Einkaufszentrum mit seinen hellen, großzügigen und kinderfreundlichen Räumlichkeiten kam bei den Gästen aus Düsseldorf sehr gut an: „Hier können Familien ungezwungen vorbeikommen und Unterstützung in jeder Lebenslage erhalten. Den Preis, der vor Ort wirken soll, haben sie sich für ihre tolle Arbeit und Unterstützung von Familien mehr als verdient“, sagte Lorenz Bahr, der begleitet wurde von Axel Müller (ständiger Vertreter der Leitung der Familienabteilung im NRW-Familienministerium). Die Stadt überzeuge mit einem modernen, familienfreundlichen Umfeld, das durch ein breit aufgestelltes Familienbüro niedrigschwellige Beratung und Unterstützung direkt vor Ort biete, so die Jury in ihrer Begründung.

Zuvor hatten Bürgermeister Steffen Mues, Sozialdezernent Andree Schmidt und Susanne Wüst-Dahlhausen, Leiterin des Familienbüros, die einladenden Räumlichkeiten und die Arbeit vorgestellt. Am „runden“ Tisch kamen im Anschluss alle Akteure bei einem „Siegerländer Imbiss“ miteinander ins (Fach-)gespräch. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn die hat sich Siegen als familienfreundliche Stadt verdient. Sie ist eine Anerkennung der jahrzehntelangen Aufbauarbeit im Bereich Familienförderung, die an diesem einladenden Standort ihren Höhepunkt gefunden hat“, so Bürgermeister Steffen Mues.

Das Familienbüro gehörte zu den ersten in Nordrhein-Westfalen und ist seit März 2024 mit neuen Räumen an der Weidenauer Straße 158 und 160 im Einkaufszentrum angesiedelt. Als Fachstelle bietet das Familienbüro unter anderem „Willkommensbesuche“ im Rahmen der Frühen Hilfen, einen Lotsendienst in Kinderarztpraxen, gesundheitsorientierte Familienbegleitung, Elterncafés, Hilfestellung bei Fragen rund um Schwangerschaft und finanzielle Unterstützung oder Angebote direkt in den Stadtteilen. Dazu Susanne Wüst-Dahlhausen: „Wir bringen Infos und Unterstützungsangebote auch direkt zu den Familien, denn nicht alle haben die Möglichkeit zu uns zu kommen, gerade mit kleinen Kindern. Unsere Fachkräfte bilden ein Netzwerk, das Familien auffängt.“

Die städtischen Akteure aus der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, NRW-Staatssekretär Lorenz Bahr (3.v.r.) und Bürgermeister Steffen Mues (4.v.r.) vor der Preisübergabe im Familienbüro in Weidenau. Foto: Stadt Siegen







