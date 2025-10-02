Erfolgreiches Judo-Wochenende für Siegerländer Vereine bei Turnieren in Lünen und Iserlohn

(wS/jfg) Wilnsdorf 02.10.2025 | Am vergangenen Wochenende standen für den Judo-Nachwuchs zwei wichtige Wettkämpfe auf dem Programm. Am Samstag fand in Lünen ein Jugendturnier des Bezirks Arnsberg statt, am Sonntag folgte in Iserlohn ein U10-Turnier für den Kreis Südwestfalen.

Mehrere Vereine aus dem Siegerland nahmen teil. Der JC Gernsdorf und die JF Siegen Lindenberg starteten bei beiden Turnieren. Die JV Siegerland war in Iserlohn vertreten, während der TV Freudenberg in Lünen antrat.

Der JC Gernsdorf stellte mit 23 Athletinnen und Athleten das größte Team und feierte ein starkes Ergebnis. Insgesamt gingen neun Titel ins Siegerland: Sechs erste Plätze erkämpfte der JC Gernsdorf, die JF Siegen Lindenberg holte zwei Titel und die JV Siegerland einen. Besonders erfolgreich war das Gernsdorfer Talent Tim Stahl, der an beiden Turnieren teilnahm und zweimal Gold gewann.

Podestplätze der Vereine:

JC Gernsdorf

Lünen: 1. Platz: Tim Stahl – 2. Plätze: Johanna Grund, Mia Dietermann, Nico Hellmann, Luca Krumm – 3. Plätze: Amalia Wolf, Mateo Steiner, Merle Grüttner

1. Platz: Tim Stahl – 2. Plätze: Johanna Grund, Mia Dietermann, Nico Hellmann, Luca Krumm – 3. Plätze: Amalia Wolf, Mateo Steiner, Merle Grüttner Iserlohn: 1. Plätze: Tim Stahl, Karl Hindenberg, Justus Wolf, Carlo Steiner, Luca Oborosvki – 2. Plätze: Marlene Marburger, Ella Liesmann, Leo Schulz, Mathilda Mossau, Amelie Dorn, Romy Haßler – 3. Plätze: Matti Wodtke, Tivon Scharf, Henry Zeidler, Finn Hippenstiel, Kaja Hindenberg, Pia Homrighausen

JF Siegen Lindenberg

Lünen: 1. Platz: Michelle Ens – 2. Platz: Jolina Sening – 3. Platz: Gero Anders

1. Platz: Michelle Ens – 2. Platz: Jolina Sening – 3. Platz: Gero Anders Iserlohn: 1. Platz: Jakob Schardt – 2. Platz: Mats Reppel – 3. Platz: Willi Shih

JV Siegerland

Iserlohn: 1. Platz: Jonathan Schulte – 3. Plätze: Emely Becker, Nermin Kolefe

TV Freudenberg

Lünen: 2. Platz: Paula Nassauer

Die Wettkämpfe zeigten die breite Nachwuchsarbeit in der Region und brachten zahlreiche Medaillen für die Siegerländer Judoka.

Die U10 Jugend des JC Gernsdorf beim Turnier in Iserlohn