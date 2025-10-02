Schwarze Schafe bedanken sich bei Landrat Müller, Bürgermeister Gieseler und Unternehmern

(wS/ssc) Wilnsdorf 02.10.2025 | Was ein toller Abend und ein riesiges Dankeschön: Am Freitagabend durten die Schwarzen Schafe aus Oberdielfen eine Vielzahl an Unternehmensvertretern, Landrat Andreas Müller, Bürgermeister Hannes Gieseler sowie Vereins- und Verbandsvertreter im Oberdielfer Waldstadion begrüßen.

Der Grund war ein schöner: Die bekannten Ehrenamtler und Hobbyfußballer wollten „Danke sagen“

– allen Unterstützern, die in den letzten Jahren an sie und ihre Projekte geglaubt hatten und diese

auf unterschiedlichste Weise unterstützt hatten.

Denn Projekte gab es viele: Aus einem zugewachsenen Ascheplatz haben die Dielfer Jungs einen

erstklassigen Naturrasenplatz gemacht und „nebenbei“ auch noch ein solides

Multifunktionsgebäude errichtet. Hier können Wanderer seit kurzen ihren Durst an einem

Außenkühlschrank stillen und Biker ihr Gefährt an der kostenlosen E-Bike Ladestation laden.

Das Feedback der Anwesenden spiegelte dann auch wider, dass dort nicht nur für die Schwarzen

Schafe, sondern vor allem auch für die Allgemeinheit etwas Besonderes geschaffen wurde.

Bei leckerem Gegrillten und frischen Kaltgetränken wurde bis spät in den Abend hinein über das

Engagement der emsigen Schafe gesprochen.

Landrat, Bürgermeister und Unternehmer zeigten sich begeistert ob des Engagement der Schwarzen Schafe.