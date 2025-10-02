News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
“Ende offen” – schöner Schlussmachen – Lioba Albus kommt auf ihrer Abschiedstournee nach Neunkirchen

2. Oktober 20254
(wS/ne) Neunkirchen 02.10.2025 | 35 Jahre lang hat Mia Mittelkötter alias Lioba Albus ihr Publikum mit einer Kabarettmischung zwischen „fein und gemein“ zum Lachen gebracht. Nun macht die Sauerländerin Schluss – und diesem Schlussmachen widmet sich auch gleich ihr letztes
Programm.
In „Ende offen“ vertritt sie die nachvollziehbare Ansicht, dass nur diejenigen neu beginnen
können, die vorher Schluss gemacht haben: sei es mit dem Partner, mit dem Rauchen, mit
der Freundin oder mit dem Nägelkauen. Als uneingeschränkte Fachfrau für fast alles
verrät Mia Mittelkötter am 11. Oktober, 20 Uhr, im Otto-Reiffenrath-Haus ihre Anleitung
zum schönen Schlussmachen und eröffnet damit zugleich die neue Spielzeit der
Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“.
In der temporeichen Show mixt Lioba Albus brandneue Nummern und die besten
Filetstückchen aus ihrer Zeit als Kabarettistin.
Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr,
dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das
Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de
erhältlich.

Auf ihrer Abschiedstournee kommt Lioba Albus mit ihrem Programm „Ende offen“ auch in
Neunkirchen vorbei.

