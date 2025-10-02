“Ende offen” – schöner Schlussmachen – Lioba Albus kommt auf ihrer Abschiedstournee nach Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 02.10.2025 | 35 Jahre lang hat Mia Mittelkötter alias Lioba Albus ihr Publikum mit einer Kabarettmischung zwischen „fein und gemein“ zum Lachen gebracht. Nun macht die Sauerländerin Schluss – und diesem Schlussmachen widmet sich auch gleich ihr letztes

Programm.

In „Ende offen“ vertritt sie die nachvollziehbare Ansicht, dass nur diejenigen neu beginnen

können, die vorher Schluss gemacht haben: sei es mit dem Partner, mit dem Rauchen, mit

der Freundin oder mit dem Nägelkauen. Als uneingeschränkte Fachfrau für fast alles

verrät Mia Mittelkötter am 11. Oktober, 20 Uhr, im Otto-Reiffenrath-Haus ihre Anleitung

zum schönen Schlussmachen und eröffnet damit zugleich die neue Spielzeit der

Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“.

In der temporeichen Show mixt Lioba Albus brandneue Nummern und die besten

Filetstückchen aus ihrer Zeit als Kabarettistin.

Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr,

dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das

Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de

erhältlich.

Auf ihrer Abschiedstournee kommt Lioba Albus mit ihrem Programm „Ende offen“ auch in

Neunkirchen vorbei.