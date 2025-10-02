News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Eure schönsten Herbst- und Wintermomente – wirSiegen-Leserfotos 2025

2. Oktober 202515
(wS/red) Siegerland 02.10.2025 | Auch in dieser besonderen Jahreszeit möchten wir auf wirSiegen.de die schönsten Augenblicke unserer Leserinnen und Leser zeigen. Ob goldene Herbstlandschaften, frostige Wintermorgen, gemütliche Momente zu Hause oder stimmungsvolle Szenen vom Weihnachtsmarkt – teilt mit uns eure ganz persönlichen Impressionen aus dem Siegerland und der Umgebung.

Silke Walk aus Hilchenbach-Vormwald hat uns gleich zwei wunderschöne Motive geschickt:
Bei goldenem Herbstwetter gelang es ihr, die filigrane Wespenspinne im warmen Sonnenlicht sowie einen leuchtend roten Fliegenpilz im Wald festzuhalten.

Fotos: Silke Walk

🍂❄️ So könnt ihr mitmachen:
Schickt eure liebsten Herbst- und Winterfotos einfach per E-Mail an wirSiegen@gmail.com

📸 Worauf ihr achten solltet:

  • Bildqualität: Eure Fotos sollten mindestens 800 Pixel groß und in guter Auflösung sein.
  • Eigene Werke: Bitte nur Fotos einsenden, die ihr selbst aufgenommen habt.
  • Details: Gebt unbedingt das Aufnahmedatum, euren Namen (als Fotograf/in) und eine kurze Beschreibung des Motivs an.

ℹ️ Wichtige Hinweise:
Mit der Einsendung erklärt ihr euch einverstanden, dass wir euer Foto unter eurem Namen auf wirSiegen.de veröffentlichen und es eventuell auch auf unseren Social-Media-Kanälen teilen.

Hinweise zum Datenschutz findet ihr hier.

Leserfotos aus früheren Aktionen findet ihr hier und hier

Lasst uns gemeinsam die Schönheit des Herbstes und die Magie des Winters festhalten. 🍁✨ Wir freuen uns schon jetzt auf eure stimmungsvollen Fotos und die besonderen Augenblicke, die ihr mit uns teilt.

