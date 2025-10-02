News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Haushaltshilfe entpuppt sich als Diebin

2. Oktober 20252
(wS/ots) Wilnsdorf 02.10.2025 | In Wilnsdorf-Gernsdorf hat eine noch unbekannte Täterin am Mittwochvormittag (01.10.2025) Bargeld aus zwei Wohnungen gestohlen.

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Seitenkopfstraße hatten die Frau als Haushaltshilfe über das Online-Portal „Kleinanzeigen“ engagiert. Nach einem Probearbeiten wollte die Unbekannte das Haus plötzlich zügig verlassen. Kurze Zeit später wurde der Grund für die Flucht klar. Es fehlte eine niedrige vierstellige Summe Bargeld.

Von der Frau fehlt jede Spur. Sie verließ das Haus nach ersten Erkenntnissen gegen 11:20 Uhr.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 1,80m groß
– ca. 30-40 Jahre alt
– schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die die Frau möglicherweise beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

