Dichter Rauch, aber kein Feuer: Kreuztaler Löschzüge rücken in die Liesewaldsiedlung aus

(wS/red) Kreuztal 11.07.2026 | Ein vermeintlicher Wohnungsbrand hat am späten Freitagabend (10. Juli 2026) für ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Kreuztaler Brückenstraße gesorgt. Gegen 22:19 Uhr schlug eine Bewohnerin Alarm, als sie nach Hause kam: In ihren Wohnräumen machten sich dichter Brandgeruch und sichtbare Rauchschwaden bemerkbar. Sie reagierte goldrichtig und wählte sofort den Notruf.

Aufgrund des Alarmstichworts „Feuer 4 – Rauchentwicklung im Gebäude“ rückte ein beachtliches Aufgebot der Einsatzkräfte aus Kreuztal, Buschhütten, Ferndorf und Krombach aus. Auch die Polizei und der Rettungsdienst eilten zur Adresse in der Liesewaldsiedlung.

Der Alarm traf die Brandschützer mitten in einer internen Veranstaltung: Der Löschzug Kreuztal richtete an diesem Wochenende den Leistungsnachweis des Kreisfeuerwehrverbandes aus. Die für diesen Zeitraum extra vorgeplante Alarmbereitschaft musste sich somit direkt in der Praxis beweisen: Die Wehrleute ließen die Bewirtung im Schulzentrum prompt stehen und besetzten die Fahrzeuge.

Vor Ort konnte Einsatzleiter Jan Kleine zum Glück schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Im und am betroffenen Wohnhaus brannte es nirgends. Des Rätsels Lösung fand sich stattdessen im direkten Umfeld: In der Nachbarschaft brannte eine Feuertonne, die eigentlich für einen gemütlichen Sommerabend sorgen sollte.

Der Qualm dieses Gartenfeuers war jedoch so ungünstig abgezogen, dass er durch offenstehende Fenster oder die Lüftungsanlage in das Haus der schockierten Bewohnerin gedrungen war. Die Feuerwehr lüftete die betroffenen Räume gründlich durch und kontrollierte den Bereich. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, und der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Fotos: Andreas Trojak /wirSiegen.de