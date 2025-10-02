Baustart am Kreuztaler Heugraben – Fußgängerweg und Parkplätze gesperrt

(wS/kr) Kreuztal 2.10.2025 | Im Bereich des Heugrabens an den Gleisen beginnen in Kürze die Bauarbeiten für zwei Wohn- und Geschäftshäuser. Mit der Einrichtung des Baufeldes muss das Areal abgesperrt werden, was auch die dortigen Parkplätze und den Fußweg über den Heugraben Richtung Bahnhof betrifft. Wer zu Fuß von der Kreuztaler Innenstadt zum Bahnhof oder zum Spielplatz auf dem Heugrabengelände kommen will, kann auf den Weg gegenüber der Einmündung Moltkestraße ausweichen. Die Sperrung gilt ab Montag, den 06. Oktober.