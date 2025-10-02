News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Stadtteile

Baustart am Kreuztaler Heugraben – Fußgängerweg und Parkplätze gesperrt

2. Oktober 20255
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/kr) Kreuztal 2.10.2025 | Im Bereich des Heugrabens an den Gleisen beginnen in Kürze die Bauarbeiten für zwei Wohn- und Geschäftshäuser. Mit der Einrichtung des Baufeldes muss das Areal abgesperrt werden, was auch die dortigen Parkplätze und den Fußweg über den Heugraben Richtung Bahnhof betrifft. Wer zu Fuß von der Kreuztaler Innenstadt zum Bahnhof oder zum Spielplatz auf dem Heugrabengelände kommen will, kann auf den Weg gegenüber der Einmündung Moltkestraße ausweichen. Die Sperrung gilt ab Montag, den 06. Oktober.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Haushaltshilfe entpuppt sich als Diebin

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten