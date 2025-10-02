Kulinarisches Highlight in Hilchenbach: Siedlungsgemeinschaft lädt zum traditionellen Schlachtfest ein!

(wS/red) Hilchenbach 02.10.2025 | Die Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach lädt herzlich zu ihrem traditionellen Schlachtfest am Sonntag, den 02. November 2025, ein. Die Veranstaltung findet im Gemeinschaftshaus der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach statt.

Das Fest verspricht ein reichhaltiges kulinarisches Programm, das um 11.00 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen beginnt. Um 12.30 Uhr startet dann das eigentliche Schlachtfest-Essen mit einem großen „Schlachtplan“ – einer Schlachtplatte in Buffetform.

Freuen Sie sich auf eine deftige Auswahl, darunter Kasseler Rolle, Mettwürstchen, Salzkartoffeln, Sauerkraut, Grünkohl, Bauchfleisch sowie Blut- und Leberwurst und Leberkäs‘. Am Nachmittag, um 15.00 Uhr, gibt es zudem Kaffee und Kuchen.

Wichtige Informationen zur Anmeldung und Kosten

Für die Teilnahme am Schlachtfest ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Interessierte müssen sich bis zum 26. Oktober 2025 bei Olaf Wietschel, Siedlung 5, anmelden.

Der Kostenbeitrag für die Speisen ist vorab bei der Anmeldung einzureichen. Die Preise sind wie folgt gestaffelt:

0-6 Jahre: 0€

0€ 6-12 Jahre: 9€

9€ ab 12 Jahre: 17,50€

Der Vorstand der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach freut sich auf zahlreichen Besuch. Für die Anmeldung kann der Abtrennabschnitt der Einladung genutzt werden, um die Teilnehmerzahl und Namen anzugeben.