Heimatshoppen 2025 –„Wir packen euren Koffer“ – Über 600 ausgefüllte Lose und drei glückliche Gewinner

(wS/tks) Bad Laasphe 02.10.2025 | „Wir packen euren Koffer“- mit diesem besonderen Gewinnspiel startete Bad Laasphe nach erfolgreicher Premiere im Vorjahr erneut in die diesjährige Heimat-Shoppen Kampagne.

Und das mit Erfolg, denn die gemeinsame Aktion der Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V. und der TKS Bad Laasphe GmbH verzeichnete dieses Jahr nicht nur eine Steigerung des Gewinnwertes, auch die Teilnehmerzahl stieg auf über 600.

„Eine solche Aktion ist nur durch das Engagement der teilnehmenden Händler möglich. Alle ziehen an einem Strang und machen damit den Einkauf in der Heimatregion noch attraktiver als sonst. Genauso bedanken wir uns aber auch bei jedem einzelnen Kunden, der die Aktion mit seiner Teilnahme wertschätzt“, bedankt sich Bianca Schmidt, Eigentümerin der Wollboutique und 1. Vorsitzende der Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V..

Im Vorfeld legten die Teilnehmer ihre Produkte oder Gutscheine in einen Koffer. Und dann waren die Kunden gefragt. Im Zeitraum vom 8. bis 21. September konnte jeder bei seinem Einkauf den Gesamtwert des Inhaltes des gepackten Koffers tippen.

Der Gesamtwert des Gewinnes betrug 1.545,63 € und tatsächlich wichen die Schätzungen der Gewinner nur um wenige Euro vom richtigen Wert ab. Über den ersten Platz freut sich Familie Endtner aus Bad Laasphe, Platz 2 ging an Herrn Grebe aus Hesselbach und Platz 3 nimmt Frau Pfeifer aus Bad Laasphe in Empfang.

Die Überraschung der drei Gewinner war mindestens genauso groß wie ihre Freude als sie die Gewinnbenachrichtigung bekamen.

Die Übergabe erfolgte im Rahmen des Bad Laaspher Herbstmarktes am letzten Septemberwochenende.

Das Fazit der Aktion ist einstimmig positiv. Von Seiten der Händler als auch von Seiten der Kunden.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Händlern, Gastronomen und Institutionen, die an der Aktion teilgenommen haben. Die Auswahl an unterschiedlichsten und hochwertigen Produkten war bemerkenswert und nicht selbstverständlich“, bedankt sich auch Signe Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH.



Schon jetzt starten die gemeinsamen Überlegungen für die Heimatshoppen Aktion 2026.

Aber auch in der Zwischenzeit lohnt es sich, das vorhandene Angebot der Region zu stärken und seinen Einkauf vor Ort zu erledigen.

In diesem Jahr waren dabei:

Sparkasse Wittgenstein, Buchhandlung Blöcher, Hengst Handwerk GmbH, Die Wollboutique, Technik Team Hubich, Schuhhaus Wehrmann, Staehler 1888, Provinzial Versicherung Hofius & Meier, Ratsschänke, Stadtparfümerie Acker, Salon Diana Müller, Wohlert ́s Center Apotheke, REWE Familie Gerdt, Stadt-Apotheke, Raiffeisen-Markt Bad Laasphe, Edeka Quitadamo, Radsport Heimes, Tierbestattung Bad Laasphe, Uhren Baumann, Active Fitness & Health Club, Schneider-IT

von links nach rechts Signe Friedreich (TKS Bad Laasphe GmbH), Bianca Schmidt (Inhaberin „Die Wollboutique“ und 1. Vorsitzende von Pro Bad Laasphe e.V.) mit den drei glücklichen Gewinnern. Foto: TKS