Nach gegenseitigem Überholmanöver flogen die Fäuste

(wS/ots) Bad Berleburg – Hemschlar 02.10.2025 | Am gestrigen Mittwochabend haben zwei PKW-Fahrer bei der Polizei Anzeige wegen Körperverletzung und eines Verkehrsverstoßes erstattet.

Gegen 21:23 Uhr meldete sich ein 18-jähriger Audi-Fahrer. Dieser war zuvor auf dem Weg von Bad Berleburg-Raumland Richtung Erndtebrück. Auf der Bundesstraße B 480 sei vor ihm ein BMW gefahren. Da dieser langsamer fuhr, als an dieser Stelle erlaubt war, habe er ihn überholen wollen. Beim Überholvorgang habe aber dann der BMW-Fahrer beschleunigt, so dass der 18-Jährige den Überholvorgang nicht abschließen konnte. Er startete einen erneuten Versuch am Ortsausgang Hemschlar auf der Kreisstraße K 45 und überholte in diesem Zuge den BMW. Dieser habe ihn kurz vor dem Ortseingang Rinthe überholt und soll ihn dann „ausgebremst“ haben.

Sein Kontrahent, der 36-jährige BMW-Fahrer, erstattete im weiteren Verlauf des Abends auf der Polizeiwache Bad Berleburg Anzeige. Er schilderte die Verkehrsabläufe abweichend. Danach sei der Audi auf der B 480 sehr dicht aufgefahren. Vor dem Ortseingang Hemschlar habe ihn dann der Audi überholt. Anschließend habe der Audi-Fahrer ihn immer wieder ausgebremst, so dass er kurz vor Rinthe den Audi überholt habe.

Letztlich hielten beide im Bereich der Feuerwehr Rinthe an. Nach einem Wortgefecht schlugen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig ins Gesicht. Beide wiesen leichte Verletzungen auf. Jeder behauptete, der andere habe zuerst zugeschlagen.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Verkehrsabläufe beobachtet haben oder etwas zu den anschließenden Körperverletzungen etwas sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.