Großeinsatz in Geisweid: Polizei greift nach eskaliertem Streit durch – Fünf Personen in Gewahrsam

(wS/red) Siegen 12.07.2026 | Am Samstagabend kam es in Siegen-Geisweid zu einem größeren Polizei- und Rettungsdiensteinsatz. Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Stormstraße alarmiert – schnelles Handeln war erforderlich. Die Polizei fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zur Einsatzstelle.

Vor Ort mussten sich die Beamten zunächst eine genaue Übersicht über die Lage verschaffen, um Schlimmeres zu verhindern. Nach ersten Informationen der Polizei hatte ein zunächst verbaler Streit zwischen mehreren Beteiligten stattgefunden, der im weiteren Verlauf eskalierte. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Da zahlreiche Personen in die Auseinandersetzung involviert waren, eilten weitere Streifenwagen in das Wohngebiet. Am Ende klickten die Handschellen: Insgesamt fünf Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Unter den Anwohnern, die sich bei den sommerlich warmen Temperaturen an diesem Samstagabend draußen aufhielten, herrschten Angst und Schrecken. Schnell machten Gerüchte die Runde, es seien Schüsse gefallen. Die Polizei verneinte dies auf Nachfrage von wirSiegen ausdrücklich.

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Weitere Informationen werden im Laufe des Montags erwartet. wirSiegen berichtet nach.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de