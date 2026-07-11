PKW schleudert über Gehweg und kracht in Garage – Unfall auf der B508 in Hilchenbach-Dahlbruch

(wS/red) Hilchenbach 11.07.2026 | Bei einem Verkehrsunfall auf der Wittgensteiner Straße (B508) in Hilchenbach-Dahlbruch sind am Samstagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein PKW kam nach einer Kollision ins Schleudern und prallte über den Gehweg in eine verschlossene Garage. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.
Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte eine 51-jährige PKW-Fahrerin, von der Hörbachstraße kommend auf die Wittgensteiner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 62-jährigen PKW-Fahrer, der die B508 aus Richtung Hilchenbach kommend in Richtung Kredenbach befuhr. Der Citroën-Fahrer versuchte noch, eine Kollision mit der PKW-Fahrerin zu vermeiden – vergeblich. Sein Fahrzeug wurde seitlich touchiert, geriet ins Schleudern und prallte anschließend über den Gehweg in eine verschlossene Garage.
Die Beifahrerin des Citroën wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 51-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Der 62-jährige Fahrer des Citroën kam mit dem Schrecken davon.
Die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach war vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen und zu verhindern, dass austretende Betriebsstoffe aus dem schwer beschädigten Fahrzeug die Umwelt belasten. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es auf der B508 zu leichten Verkehrsbehinderungen.
An beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an der Garage entstand erheblicher Sachschaden. Der Citroën war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
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