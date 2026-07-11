Feuer in Eichen-Stendenbach – Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

(wS/red) Kreuztal 11.07.2026 | Ein in Flammen aufgegangener Gasgrill hat am frühen Samstagabend gegen 19:25 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Kreuztaler Ortsteil Eichen-Stendenbach ausgelöst. Der Brand, der offenbar auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, hätte durchaus zu einem größeren Feuer werden können.

Als der Alarm einging, rückten die Einsatzkräfte umgehend zum Einsatzort im Fuchsweg aus und trafen dort schnell ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der eigentliche Brandort etwas erhöht von der Straße aus gelegen war, weshalb die Feuerwehr neben dem Aufbau der Wasserversorgung auch die Drehleiter in Stellung brachte, um den Brand von oben bekämpfen zu können.

Die Kräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Zum Sachschaden: Der Gasgrill selbst war vollständig zerstört und verkohlt. Die Hausfassade im unmittelbaren Bereich hinter und neben dem Grill wies großflächige Ruß- und Brandspuren auf. Auf dem Terrassenboden verkohlte Holzreste und Trümmerteile. Auch die Unterseite des darüber liegenden Holzbalkons zeigte sichtbare Beschädigungen durch die Hitzeeinwirkung.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de