Wiesn-Feeling im Siegerland: Littfeld feiert am 19. September großes Oktoberfest

(wS/red) Kreuztal 12.07.2026 | Am Samstag, den 19. September 2026, verwandelt sich eine Lagerhalle in der Krähenbergstraße 19 in Kreuztal-Littfeld in eine waschechte Wiesn. Beim Littfelder Oktoberfest 2026 erwartet die Gäste ein ganzer Tag voller bayerischer Lebensfreude – von 11:00 Uhr bis Mitternacht.

wirSiegen kompakt – Littfelder Oktoberfest 2026: Samstag, 19. September 2026, ab 11:00 Uhr bis 00:00 Uhr. Ort: Krähenbergstraße 19, 57223 Kreuztal-Littfeld (Indoor-Veranstaltung). Eintritt: 5 € (Vorverkauf) / 8 € (Tageskasse). Tickets: www.night-vibe.de

Das Highlight des Tages: Um 12:00 Uhr wird in Littfeld gemeinsam das erste Fass angestochen – und zwar parallel zum offiziellen Fassanstich auf der Münchner Wiesn, der live in die Halle übertragen wird. Wenn also in München der Oberbürgermeister den Hahn ins Fass schlägt, heißt es auch in Littfeld: O’zapft is!

Wer jetzt an wechselhaftes Siegerländer Herbstwetter denkt, kann beruhigt sein: Die komplette Veranstaltung findet indoor statt. Die Lagerhalle bietet nicht nur Platz für ausgelassene Feierstimmung, sondern ist bei Bedarf auch beheizt – Biergarten-Atmosphäre ganz ohne Regenrisiko.

Für die richtige Stimmung sorgt ein DJ, der den ganzen Tag über die besten Wiesn-Partyhits auflegt. Dazu gibt es Bier vom Fass und bayerische Spezialitäten, sodass auch kulinarisch echtes Oktoberfest-Feeling aufkommt. Wer in Dirndl oder Lederhose erscheint, wird sich mitten auf der Wiesn wähnen – Tracht ist ausdrücklich erwünscht. Aber auch wer lieber in normaler Kleidung kommt, ist selbstverständlich herzlich willkommen.

Die Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro unter www.night-vibe.de erhältlich. Wer sich spontan entscheidet, zahlt an der Tageskasse 8 Euro. Da die Parkplätze vor Ort nur begrenzt vorhanden sind, empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Anreise oder die Bildung von Fahrgemeinschaften.

Ein Tag, ein Fest, eine unvergessliche Wiesn in Littfeld – wer Lust auf bayerische Gemütlichkeit vor der eigenen Haustür hat, sollte sich den 19. September schon einmal im Kalender markieren.