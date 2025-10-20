Falscher Bankmitarbeiter ergaunert 3000 Euro von älterer Dame – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 20.10.2025 | Am späten Freitagnachmittag (17.10.2025) ist eine ältere Dame Opfer eines betrügerischen Anrufes in Trupbach geworden.

Der Frau, die in der Heldenbacher Straße in Trupbach wohnt, wurde am Telefon von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin vorgegaukelt, dass ihre EC-Karte eingezogen werden müsse. Daher werde ein junger Mann vorbeikommen, der ihre EC-Karte samt PIN in Empfang nehmen werde.

Gegen 17:00 Uhr kam der junge Mann schließlich wie angekündigt und nahm die EC-Karte mit PIN an sich.

Die Dame und eine Nachbarin, die den jungen Mann ebenfalls gesehen hat, beschrieben diesen wie folgt:

Männlich

Ca. 18-20 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Südländischer Phänotyp

Schlank

Schwarze kurze Haare

Oberlippenbart

Trug eine schwarze Jacke und bei der Abholung eine schwarzer

Kappe.

Gegen 17:55 Uhr wurde sodann mit der EC-Karte Geld im unteren vierstelligen Bereich in der Sparkasse in Seelbach abgehoben.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen, die den jungen Mann entweder im Bereich der Heldenbacher Straße in Trupbach oder an oder in der Sparkasse in Seelbach gesehen haben, melden sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich daraufhin, niemals persönliche Daten oder EC Karten auszuhändigen. Seien Sie misstrauisch und beenden Sie das Gespräch frühzeitig.