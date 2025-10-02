Festnetz-Ausfall im Littfetal: In Eichen, Krombach, Littfeld und Burgholdinghausen – Notrufe nur per Handy

(wS/red) Kreuztal – 02.10.2025 | Aktuell besteht in den Ortschaften des Littfetals (Eichen, Krombach, Littfeld, Burgholdinghausen) eine Störung der Festnetztelefonie, so dass – insbesondere für Hilfeersuchen/Notrufe – Mobiltelefone genutzt werden müssen. Bitte informieren und unterstützen Sie Ihre Nachbarn und Angehörige, insbesondere Nutzer von Hausnotrufsystemen oder anderen automatischen Gefahrenmeldeanlagen, so dass parallel ein Notruf über Mobiltelefone angesetzt werden kann.

Wir informieren, wenn die Störung behoben ist, der Netzbetreiber arbeitet bereits mit Hochdruck an der Störung.

