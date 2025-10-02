News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Festnetz-Ausfall im Littfetal: In Eichen, Krombach, Littfeld und Burgholdinghausen – Notrufe nur per Handy

2. Oktober 202543
(wS/red) Kreuztal – 02.10.2025 | Aktuell besteht in den Ortschaften des Littfetals (Eichen, Krombach, Littfeld, Burgholdinghausen) eine Störung der Festnetztelefonie, so dass – insbesondere für Hilfeersuchen/Notrufe – Mobiltelefone genutzt werden müssen. Bitte informieren und unterstützen Sie Ihre Nachbarn und Angehörige, insbesondere Nutzer von Hausnotrufsystemen oder anderen automatischen Gefahrenmeldeanlagen, so dass parallel ein Notruf über Mobiltelefone angesetzt werden kann.
Wir informieren, wenn die Störung behoben ist, der Netzbetreiber arbeitet bereits mit Hochdruck an der Störung.

KI-Bild

