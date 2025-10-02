Nach Einbruch in Vereinsheim: Hinweise auf Minderjährige

(wS/ots) Bad Berleburg 02.10.2025 | Am Dienstag (30.09.2025) berichtete die Polizei über einen Einbruch in das Vereinsheim der Landjugend Wittgenstein. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende den Innen- und Außenbereich verwüstet.

Am Dienstagvormittag stellte ein Zeuge erneute Beschädigungen an der Hütte fest und alarmierte die Polizei. Im Umfeld hatte er zudem einen Jugendlichen entdeckt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen gelang es, die Identität von drei Minderjährigen zu klären. Nach derzeitigem Stand sind sie für den Einbruch und die Beschädigungen verantwortlich.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Bad Berleburg geführt.

