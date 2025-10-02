News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Nach Einbruch in Vereinsheim: Hinweise auf Minderjährige

2. Oktober 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Berleburg 02.10.2025 | Am Dienstag (30.09.2025) berichtete die Polizei über einen Einbruch in das Vereinsheim der Landjugend Wittgenstein. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende den Innen- und Außenbereich verwüstet.

Am Dienstagvormittag stellte ein Zeuge erneute Beschädigungen an der Hütte fest und alarmierte die Polizei. Im Umfeld hatte er zudem einen Jugendlichen entdeckt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen gelang es, die Identität von drei Minderjährigen zu klären. Nach derzeitigem Stand sind sie für den Einbruch und die Beschädigungen verantwortlich.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Bad Berleburg geführt.

Symbolbild

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Festnetz-Ausfall im Littfetal: In Eichen, Krombach, Littfeld und Burgholdinghausen - Notrufe nur per Handy

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten