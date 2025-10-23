Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei: Großeinsatz wegen Pfefferspray in Geisweider Wohnhaus

(wS/red) Siegen 23.10.2025 | Ein Großaufgebot von Rettungskräften sorgte am frühen Donnerstagmorgen (23. Oktober) in Geisweid für Aufsehen. Gegen 6:45 Uhr waren in den Straßen rund um die Geisweider Straße, Fröbelstraße und Königstraße Blaulichter und Martinshörner zu sehen und zu hören – der Grund: Ein Einsatzstichwort, das aufhorchen ließ – „ManV1 – mehrere Verletzte durch Pfefferspray“.

Nach ersten Informationen der Polizei hatte in einem Wohnhaus in der Königstraße ein 14-jähriger Junge mit einer Dose Pfefferspray hantiert. Dabei verteilte sich der reizende Wirkstoff – der in der Regel aus Capsaicin, einem aus Chilischoten gewonnenen Stoff, besteht – in der gesamten Wohnung.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich laut Polizeiangaben sieben Kinder und eine erwachsene Person in der Wohnung. Diese klagten über heftiges Brennen in Augen und Atemwegen – typische Symptome einer Reizung durch Pfefferspray.

Die alarmierten Rettungskräfte waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit der medizinischen Versorgung der Betroffenen. Mehrere Rettungswagen sowie Einheiten der Feuerwehr Siegen waren im Einsatz, um die Personen zu versorgen. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Unglücksfall, doch die Ermittler prüfen, wie der Jugendliche an das Pfefferspray gelangte und unter welchen Umständen es zum Austritt kam. Die gute Nachricht: Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt – den Kindern geht es gut.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de