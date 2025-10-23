News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kauf-Center-Kreuztal – aktuelle Infos

23. Oktober 20256
(wS/red) Kreuztal 22.10.2025 | Das Kauf Center in Kreuztal stellt einen zentralen Knotenpunkt für den Einzelhandel in der Stadt dar. Es beherbergt eine breite Palette an Geschäften und Dienstleistern, die den Bedarf der Bevölkerung abdecken.

Ein besonderes Merkmal ist die überdachte Passage, die den Kunden auch bei schlechtem Wetter ein angenehmes und zentrales Einkaufserlebnis ermöglicht. Das Center dient somit nicht nur als Einkaufsort, sondern auch als wichtiger Treffpunkt in der Kreuztaler Innenstadt. Gelegentlich werden die Flächen auch für besondere Veranstaltungen wie das Weinfest oder Märkte genutzt.

Wir werden hier zeitnah aktuelle Infos für unsere Leser zusammenstellen.

