Glück mal drei: Drillinge im Klinikum Jung-Stilling zur Welt gekommen

(wS/dia) Siegen 07.10.2025 | Nur ein paar Tage alt – aber schon kleine Stars: Inaya, Bidai Malik und Imani sind die ersten Drillinge, die in diesem Jahr in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum in Siegen geboren wurden. Der erste Fototermin des Trios stand im Perinatalzentrum (PNZ) Level 1 an, das die DRK-Kinderklinik gemeinsam mit dem „Stilling“-Team in direkter Nachbarschaft der Kreißsäle betreibt. Hier werden die Babys versorgt, da sie als Frühchen zur Welt kamen. „Aber sie sind wohlauf – und wir alle freuen uns mit der Familie über das dreifache Glück“, so Chefärztin Dr. Flutura Dede.

Mehrlingsschwangerschaften sind aufregend. Und Mama Selma Berisa weiß, wovon sie spricht. Bis zu ihrem Geburtstag, dem 23. Mai, waren sie und ihr Ehemann Izet noch davon ausgegangen, „nur“ Zwillinge zu erwarten: „Und dann war da plötzlich noch ein drittes Kind im Ultraschall zu sehen. Wir haben uns sehr gefreut“, erinnert sich die Siegenerin an ihr ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. In der kompletten Schwangerschaft wurde sie vom Team am „Stilling“ begleitet, in erster Linie von den Oberärztinnen Dr. Senem Elena Alsat-Krenz und Samar Aoude. Sie werden der Familie gemeinsam mit dem PNZ-Team auch in den kommenden Wochen noch zur Seite stehen, in denen die drei Kinder am Rosterberg versorgt werden.

Das Team am „Stilling“ ist auf Mehrlingsgeburten spezialisiert, mehr als 90 Zwillingspaare erblicken hier jährlich das Licht der Welt. Drillinge sind indes seltener: Sieben Mal wurde dieses Ereignis hier in den zurückliegenden fünf Jahren gefeiert.

Zum Foto: Über die Geburt der Drillinge freuen sich Mama Selma (Mitte), Papa Izet und die Großmutter Ferdeza Berisa gemeinsam mit Geburtshilfe-Chefärztin Dr. Flutura Dede (links), PNZ-Oberärztin Mieke Roschinsky (2. von links), Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Tanja Schröder (rechts) sowie „Stilling“-Oberarzt Dr. Tim Lukas Hassel.

